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Царьград

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Петербург нарастил импорт мяса и рыбы на 17 тыс. тонн

Петербург нарастил импорт мяса и рыбы на 17 тыс. тонн

В Большом морском порту Петербурга сотрудники Россельхознадзора с 1 января по 11 сентября досмотрели 368 тысяч тонн ввезённой из-за рубежа продукции животного происхождения.

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