МЧС сообщило об аварии: 22 села Дагестана остались без света

В Левашинском районе Дагестана авария на подстанции оставила без электричества 22 населённых пункта, затронув более 24 тысяч людей.
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