Solar AURA: мошенники не меняют схемы кражи аккаунтов Telegram

Сегодня нет новых способов кражи аккаунтов в Telegram. Злоумышленники просто подстраиваются под текущие тренды и используют адаптированные методы для привлечения внимания жертв: голосование на конкурсе, подписание петиции или участие в конкурсе от блогера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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