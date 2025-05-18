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Solar AURA: мошенники не меняют схемы кражи аккаунтов Telegram

Solar AURA: мошенники не меняют схемы кражи аккаунтов Telegram

Сегодня нет новых способов кражи аккаунтов в Telegram. Злоумышленники просто подстраиваются под текущие тренды и используют адаптированные методы для привлечения внимания жертв: голосование на конкурсе, подписание петиции или участие в конкурсе от блогера.

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