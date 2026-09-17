Соискатели в России начали сами писать рекрутерам

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Рост конкуренции за вакансии привел к тому, что соискатели в России все чаще выходят за пределы стандартного отклика.
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