Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения снятому Молочниковым сериалу «Монастырь» с Ивлеевой и Янковским в главных ролях

Министерство культуры России не выдало ООО "Кинокомпания «Лунапарк»" прокатное удостоверение для сериала «Монастырь», снятого режиссером Александром Молочниковым с блогером Анастасией Ивлеевой и известным актером Филиппом Янковским в главных ролях.
Министерство культуры России не выдало ООО "Кинокомпания «Лунапарк»" прокатное удостоверение для сериала «Монастырь», снятого режиссером Александром Молочниковым с блогером Анастасией Ивлеевой и известным актером Филиппом Янковским в главных ролях.
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