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Воронежские новости

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22 сентября жители нескольких улиц в Воронеже лишатся холодной воды

22 сентября жители нескольких улиц в Воронеже лишатся холодной воды

С 10:00 до 14:00 холодной воды не будет на улицах: Ломоносова, 18, 58, 84, 90; Ушинского, 20. С 10:00 до 16:00 холодной воды не будет на улице: Богдана Хмельницкого, 25-77.

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