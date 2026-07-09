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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор ВОЗ о словах Амарильи про Мбаппе: «Общественные деятели несут особую ответственность за то, чтобы отвергать ненависть, а не оправдывать ее»

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус осудил нападки парагвайского сенатора Селесты Амарильи в адрес капитана сборной Франции Килиана Мбаппе.

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