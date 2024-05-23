Норвегия с 29 мая запретит въезд для туристов из России

В некоторых случаях будут делаться исключения, например для тех, кто приезжает в гости к близким родственникамНорвегия с 29 мая перестанет пускать россиян, которые приезжают в страну в туристических и других «несущественных» целях, объявило правительство страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии