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«Нэшвилл» всухую обыграл «Ванкувер». Свечков вернулся в состав, но не набрал очков

«Нэшвилл» всухую обыграл «Ванкувер». Свечков вернулся в состав, но не набрал очков

Сегодня, 4 января, в Канаде состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер» на своем льду проиграл «Нэшвиллу» со счетом 0:3.

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