Новосибирским компаниям рекомендовали "перейти на удаленку" из-за дефицита топлива

Также жителям региона посоветовали ограничить передвижение на личных автомобилях по территории области Власти Новосибирской области рекомендовали компаниям перевести сотрудников на дистанционный режим работы из-за напряженной ситуации с топливом.
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