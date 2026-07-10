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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Новосибирским компаниям рекомендовали "перейти на удаленку" из-за дефицита топлива

Новосибирским компаниям рекомендовали "перейти на удаленку" из-за дефицита топлива

Также жителям региона посоветовали ограничить передвижение на личных автомобилях по территории области Власти Новосибирской области рекомендовали компаниям перевести сотрудников на дистанционный режим работы из-за напряженной ситуации с топливом.

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