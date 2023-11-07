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Культура

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Отказ привлечения работника Прокуратуры к ответственности от Прокуратуры Нижегородской области

Отказ привлечения работника Прокуратуры к ответственности от Прокуратуры Нижегородской области

Ответ Прокуратуры Нижегородской области © Культура/Прокуратура Нижегородской области/Александр Японин [скан-копия] Главный редактор нашего СМИ, начавший профессиональную журналистскую деятельность в 2010 году, обратился к Прокурору Нижегородской области Травкину Андрею Александровичу о привлечении работника Прокуратуры Нижегородской области к ответственности, предоставлении ответов на Запросы Редакции СМИ и принятии мер в отношении описанных в Запросах преступных деяний и намерений.

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