Отказ привлечения работника Прокуратуры к ответственности от Прокуратуры Нижегородской области

Ответ Прокуратуры Нижегородской области © Культура/Прокуратура Нижегородской области/Александр Японин [скан-копия] Главный редактор нашего СМИ, начавший профессиональную журналистскую деятельность в 2010 году, обратился к Прокурору Нижегородской области Травкину Андрею Александровичу о привлечении работника Прокуратуры Нижегородской области к ответственности, предоставлении ответов на Запросы Редакции СМИ и принятии мер в отношении описанных в Запросах преступных деяний и намерений.