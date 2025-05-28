Первое британское летающее такси VX4 успешно протестировано в открытом небе

Великобритания провела успешные испытания первого летающего такси VX4 от Vertical Aerospace. Прототип электрического самолета, способный к вертикальному взлёту и посадке, впервые полетел в обычном воздушном пространстве.
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