Развитию мешают те, кто в своё время прихватил национальное достояние страны Чтобы поднять экономику, надо заняться политическими вопросами Елена Янчук Фото: Николай Галкин/ТАСС Материал комментируют: Вера Ганзя Удалось ли преодолеть спад экономики, о мифах национализации и топливном кризисе «Свободной Прессе» рассказала экономист, общественный деятель Вера Ганзя.
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