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Педагог Неверова: учеба на каникулах может привести ребенка к выгоранию

Педагог Неверова: учеба на каникулах может привести ребенка к выгоранию

Отдых — это естественная потребность любого человека в любом возрасте и в любом виде деятельности. Именно поэтому в школьном цикле, помимо ежедневного отдыха, предусмотрены каникулы — они нужны, в первую очередь, для того, чтобы ученик мог отдыхать и чтобы он имел возможность переключаться с учебной деятельности на другую, рассказала "Газете.

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