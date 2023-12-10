Как и чем кормили в тюменских ресторанах в 70-х: отель «Восток» и его история Елена ГалицкаяВ начале 70-х годов в Тюмени, как и в других городах Советского Союза, посещение ресторана было особым событием.
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