Боец Колдун: ВСУ пять дней снабжали провизией российских штурмовиков

Пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на протяжении пяти дней связывались по рации со своими сослуживцами, чтобы те сбрасывали российским военнослужащим воду, провизию и аккумуляторы.
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