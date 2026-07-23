На торгах в Москве представят картины Айвазовского, Рериха и Петрова-Водкина

В Москве 26 июля пройдут главные торги летнего арт-сезона. Московский аукционный дом представит собрание музейного масштаба: произведения Айвазовского, Маковского, Рериха, Нестерова, Петрова-Водкина, Григорьева, Когельгена, Кустодиева и других.
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