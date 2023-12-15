Житель Екатеринбурга взыскал 1 млн. рублей за травму сына с аквапарка

Суд в Свердловской области заключил, что аквапарк «Лимпопо» должен выплатить компенсацию в размере свыше миллиона рублей в связи с травмой, полученной ребенком во время посещения развлекательной площадки.
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