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Чемпионат Европы по легкой атлетике. Чех, Пальмизано, Схилдер одержали победы, Алекна – 3-й, другие результаты

Чемпионат Европы по легкой атлетике Рим, Италия Женщины 5000 м 1. Надя Баттоклетти (Италия) – 14.35,29 2.

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