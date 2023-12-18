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Оппозиционеры в Сербии объявили голодовку из-за несогласия с итогами выборов

Оппозиционеры в Сербии объявили голодовку из-за несогласия с итогами выборов

Лидеры оппозиционного блока «Сербия против насилия» отказались покидать здание муниципальной избирательной комиссии в столице страны и объявили голодовку.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Сейчас главное, чтобы Вучич &quot; не зассал&quot;, как Янукович в свое время и жестко разогнал оппозицию. Вплоть до применения оружия и физического уничтожения особо ретивых, ибо оппозиция начала действия по свержению конституционного строя. А потом объявил партии, начавшие антиконституционные действия - запрещенными с уголовным преследованием всех руководителей и членов этих партий. Иначе все пойдет по украинскому сценарию....
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