Лидеры оппозиционного блока «Сербия против насилия» отказались покидать здание муниципальной избирательной комиссии в столице страны и объявили голодовку.
Оппозиционеры в Сербии объявили голодовку из-за несогласия с итогами выборов
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Сейчас главное, чтобы Вучич " не зассал", как Янукович в свое время и жестко разогнал оппозицию. Вплоть до применения оружия и физического уничтожения особо ретивых, ибо оппозиция начала действия по свержению конституционного строя. А потом объявил партии, начавшие антиконституционные действия - запрещенными с уголовным преследованием всех руководителей и членов этих партий. Иначе все пойдет по украинскому сценарию....
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