Оппозиционеры в Сербии объявили голодовку из-за несогласия с итогами выборов

ЮВ

Юрий Во

Сейчас главное, чтобы Вучич " не зассал", как Янукович в свое время и жестко разогнал оппозицию. Вплоть до применения оружия и физического уничтожения особо ретивых, ибо оппозиция начала действия по свержению конституционного строя. А потом объявил партии, начавшие антиконституционные действия - запрещенными с уголовным преследованием всех руководителей и членов этих партий. Иначе все пойдет по украинскому сценарию....