Ученые нашли свидетельства длительного употребления ядовитого растения в Нидерландах

Ученые на раскопках в Хаутен-Кастеллуме, Нидерланды, обнаружили неоспоримые доказательства длительного употребления семян темной белены, ядовитого растения из семейства пасленовых, которое использовалось римлянами.
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