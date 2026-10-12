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Рязанские новости

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В Путятинском округе закрыли мост через реку Пара

В Путятинском округе закрыли мост через реку Пара

Движение закрыто до 1 декабря, организован объезд по трассе М-5 «Урал».В Путятинском округе приостановили движение автотранспорта по деревянно-балочному мосту через реку Пара на участке Поляки - Летники - Береговое.

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