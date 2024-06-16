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Президент Финляндии Стубб призвал провести второй саммит по Украине

Президент Финляндии Стубб призвал провести второй саммит по Украине

О необходимо оперативно провести вторую конференцию по Украине заявил президент Финляндии Александр Стубб.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Запорожье это русские! У меня половина родни ехала поднимать эту землю, строили, производили вам что было можно. Дети, мои троюродные братья и сëстры успели уехать в Питер к своим двоюродным, а тëтя, дядя там и похоронены! Да хрен вам от бабы Лены, а не Запорожье!
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14 час.
Ю
Юрий Зубрин
Хоть десять подряд,ни один не принесёт мира ....
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14 час.

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