Президент Финляндии Стубб призвал провести второй саммит по Украине

EV

Evgeni Velesik

Запорожье это русские! У меня половина родни ехала поднимать эту землю, строили, производили вам что было можно. Дети, мои троюродные братья и сëстры успели уехать в Питер к своим двоюродным, а тëтя, дядя там и похоронены! Да хрен вам от бабы Лены, а не Запорожье!