О необходимо оперативно провести вторую конференцию по Украине заявил президент Финляндии Александр Стубб.
Президент Финляндии Стубб призвал провести второй саммит по Украине
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Запорожье это русские! У меня половина родни ехала поднимать эту землю, строили, производили вам что было можно. Дети, мои троюродные братья и сëстры успели уехать в Питер к своим двоюродным, а тëтя, дядя там и похоронены! Да хрен вам от бабы Лены, а не Запорожье!
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14 час.
Ю
Юрий Зубрин
Хоть десять подряд,ни один не принесёт мира ....
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14 час.
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