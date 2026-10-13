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МОСИНФОРМ

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Москва укрепляет партнерские связи с Латинской Америкой

Москва укрепляет партнерские связи с Латинской Америкой

С 28 по 30 сентября в Москве состоялась бизнес-миссия с партнерами из Эквадора и Колумбии, организованная Московским экспортным центром (МЭЦ).

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