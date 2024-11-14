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Автомобиль ГАЗ для эвакуации раненых отправили в зону СВО из Дзержинска

Автомобиль ГАЗ для эвакуации раненых отправили в зону СВО из Дзержинска

В зону спецоперации из Дзержинска отправился автомобиль, оборудованный для эвакуации раненых бойцов.В зону СВО из Дзержинска отправили автомобиль ГАЗ, который будет вывозить раненых, сообщает местная администрация.

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