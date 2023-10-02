В Кривом Роге ночью ВКС России ударили по цементному заводу: детонация была слышна до утра

Г

Галина

Смысл? Десять таких заводов не стоят одной ракеты,которую выпустили по этому цементному заводу.Убивают россиян не с цементного завода,и оружие в всу не оттуда поставляют.Надо разнести на украинской границе все рельсы,дороги,мосты,тоннели, ЧОП,чтобы даже пистолет по этим дорогам- тоннелям невозможно было переправить,а не то что ракеты и танки.Вот тогда и поставки украине оружия прекратится.