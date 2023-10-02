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В Кривом Роге ночью ВКС России ударили по цементному заводу: детонация была слышна до утра

В Кривом Роге ночью ВКС России ударили по цементному заводу: детонация была слышна до утра

В эту ночь, таким предприятием стал цементный завод в Кривом Роге. На нем прогремели три мощных взрыва, кроме того до утра были слышны звуки вторичной детонации.

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Комментарии
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Г
Галина
Смысл? Десять таких заводов не стоят одной ракеты,которую выпустили по этому цементному заводу.Убивают россиян не с цементного завода,и оружие в всу не оттуда поставляют.Надо разнести на украинской границе все рельсы,дороги,мосты,тоннели, ЧОП,чтобы даже пистолет по этим дорогам- тоннелям невозможно было переправить,а не то что ракеты и танки.Вот тогда и поставки украине оружия прекратится.
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1 д.
Сг
Сергей гоголи
Не хочет Путин этого.
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23 час.
ПК
Прапорщик Крюков
Прапор отвечает, угичтожим всех бендеров.
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2 час.

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