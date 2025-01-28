Поездка в транспорте с коляской: как поручение Путина выполняют в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Симферополе все троллейбусы и автобусы, которые принадлежат государственному перевозчику – ГУП РК "Крымтроллейбус" – оснащены для перевозок мам с колясками и маломобильных граждан.
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