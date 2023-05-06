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Бастрыкин: СК возбудил уголовные дела на начальников СИЗО в Киеве и Харькове, где вскрылись новые факты пыток российских пленных

Бастрыкин: СК возбудил уголовные дела на начальников СИЗО в Киеве и Харькове, где вскрылись новые факты пыток российских пленных

Следственный комитет завел уголовные дела в отношении начальников СИЗО в Киеве и Харькове, где вскрылись новые факты пыток пленных военнослужащих Российской Федерации.

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