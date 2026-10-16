ОСТИН (ИА Реалист). Генеральный директор Tesla Илон Маск 15 октября на ракетно-испытательном комплексе SpaceX в Макгрегоре (Техас) представил новое поколение электрического родстера Roadster, продемонстрировав серию воздушных манёвров.
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