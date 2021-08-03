Олимпиада: если ты по-русски скроен!

Сергей ЕСпортОлимпиада: если ты по-русски скроен! Появилось множество публикаций о проходящей в Токио Олимпиаде. Разный подход у авторов, и разные мысли они пытаются донести.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвера курьянова (гончарова)Пора заканчивать полемику о дармовых деньгах в футболе, надо решить эту проблему раз и навсегда, что за страна, где болтология не прекращается 30 лет.Валерий ГрековТвари получают миллионные зарплаты, зачем им надрываться?Комментировать
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