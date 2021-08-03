Всяко - разно

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Олимпиада: если ты по-русски скроен!

Олимпиада: если ты по-русски скроен!

Появилось множество публикаций о проходящей в Токио Олимпиаде. Разный подход у авторов, и разные мысли они пытаются донести.

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вера курьянова (гончарова)
Пора заканчивать полемику о дармовых деньгах в футболе, надо решить эту проблему раз и навсегда, что за страна, где болтология не прекращается 30 лет.
Валерий Греков
Твари получают миллионные зарплаты, зачем им надрываться?

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