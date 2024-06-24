Дуайт Ховард о лучшем дуэте в истории НБА: «Кобе Брайант и Шакил О’Нил»

«Мой выбор – Кобе Брайант и Шакил О’Нил. Мэджик Джонсон и Карим Абдул-Джаббар тоже были отличным дуэтом, но я остановлюсь на Кобе и Шаке, потому что они привлекли внимание к связкам «большого» и защитника.