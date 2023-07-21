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«Челси» отдал 19-летнего вингера Джирод-Хатчинсона в аренду «Ипсвичу». Его подписали из «Арсенала» год назад

Следующий сезон 19-летний футболист проведет в клубе из Чемпионшипа. Стоит отметить, что год назад «Челси» подписал Джирод-Хатчинсона из «Арсенала».

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