На Орловщину не направили детей из Белгородской области

Орловщина не вошла в число регионов, которые примут детей из Белгорода. Сегодня, 9 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о формировании новых групп детей, которые поедут в загородные лагеря семи регионов России на фоне участившихся обстрелов Белгорода.