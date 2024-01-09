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На Орловщину не направили детей из Белгородской области

На Орловщину не направили детей из Белгородской области

Орловщина не вошла в число регионов, которые примут детей из Белгорода. Сегодня, 9 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о формировании новых групп детей, которые поедут в загородные лагеря семи регионов России на фоне участившихся обстрелов Белгорода.

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