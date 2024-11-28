Какие территории союза "раздарил" Ельцин в нетрезвом состоянии?

Оглавление №5 Политический облик Ельцина№4 Ельцин и пиво№3 Беловьежье№2 Ельцин – ни дня без алкоголя№1 Другие подарки по пьяной лавочке «В Беловежской Пуще пили все, даже охрана!» Борис Ельцин, первый президент независимой России запомнился гражданам нашего государства, как сильно пьющий человек.