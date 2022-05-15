Макдэвид о 2:0 с «Кингс» в 7-м матче: «Приятно выиграть именно так. Всегда много говорят об оборонительной стороне игры»

Коннор Макдэвид рад победе «Эдмонтона» в 7-м матче с «Лос-Анджелесом» со счетом 2:0. «Ойлерс» прошли «Кингс» в первом раунде Кубка Стэнли (4-3), выиграв первую серию плей-офф с 2017 года.
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