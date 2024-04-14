Американский политолог назвал способ завершения конфликта на Украине

Для завершения конфликта Киеву необходимо стать «нейтральным» и разорвать связи с Вашингтоном. Такое мнение в ходе дебатов в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке высказал американский политолог Джон Миршаймер.
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