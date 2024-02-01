Токийский автосалон – 2024: оказывается, нас всё еще можно удивить

Можно прочесть сотню страниц о причудах японской автомобильной культуры: вкусах обычных автомобилистов, странноватых субкультурах вроде босодзоку, о развлечениях петролхедов — дрифте и джимхане, о популярных направлениях кастомайзинга, легендарных именах автомобильного Олимпа.
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