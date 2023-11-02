Эксперт Уполномоченного: новый закон освободил инвестиционные проекты в электроэнергетике на Дальнем Востоке и в Арктике от тарифных ограничений

Об этом в ходе круглого стола на тему «Дайджест последних изменений законодательства в копилку предпринимателя», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщила заместитель руководителя экспертно-правового центра Уполномоченного Наталья Рябова.