Эксперт Уполномоченного: новый закон освободил инвестиционные проекты в электроэнергетике на Дальнем Востоке и в Арктике от тарифных ограничений

Об этом в ходе круглого стола на тему «Дайджест последних изменений законодательства в копилку предпринимателя», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщила заместитель руководителя экспертно-правового центра Уполномоченного Наталья Рябова.
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