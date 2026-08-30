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Экипаж первым сбежал с затонувшего у Северного Кипра парома — пассажир

Экипаж первым сбежал с затонувшего у Северного Кипра парома — пассажир

Сообщения о наборе судном воды сначала игнорировались капитаном затонувшего у берегов Северного Кипра парома, а когда ситуация стала критической, он и команда первыми покинули судно, заявили спасшиеся пассажиры 30 августа, сообщает телеканал Ahaber.

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