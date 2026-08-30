Экипаж первым сбежал с затонувшего у Северного Кипра парома — пассажир

Сообщения о наборе судном воды сначала игнорировались капитаном затонувшего у берегов Северного Кипра парома, а когда ситуация стала критической, он и команда первыми покинули судно, заявили спасшиеся пассажиры 30 августа, сообщает телеканал Ahaber.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Парламентская опп...
- Армии Индии и США...
- Глава ЕКА отверг ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым