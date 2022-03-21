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«Чикаго» отдал форварда Карпентера «Калгари» за пик 5-го раунда на драфте-2024

Нападающий Райан Карпентер покинул «Чикаго». 31-летний американец обменян в «Калгари», в обратном направлении отправился пик 5-го раунда на драфте 2024 года.

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