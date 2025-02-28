Журналист из Рыльска рассказал подробности об эвакуации музейных ценностей

Как мы уже писали, из приграничного Рыльского музея перевозят часть экспонатов в Курск. И вот событие у себя на странице в соцсетях прокомментировал рыльский журналист Виктор Чемодуров: - Это новость, которая новостью не является.
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