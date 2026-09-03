Глобальный сбой в работе чат-ботов ChatGPT, Grok и Claude

В работе популярных чат-ботов ChatGPT от OpenAI, Grok от xAI и Claude от Anthropic произошёл глобальный сбой, о чём свидетельствуют данные мониторинговой службы Downdetector и жалобы пользователей из разных регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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