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Регионы России

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Глобальный сбой в работе чат-ботов ChatGPT, Grok и Claude

Глобальный сбой в работе чат-ботов ChatGPT, Grok и Claude

В работе популярных чат-ботов ChatGPT от OpenAI, Grok от xAI и Claude от Anthropic произошёл глобальный сбой, о чём свидетельствуют данные мониторинговой службы Downdetector и жалобы пользователей из разных регионов.

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