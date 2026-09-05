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Досрочный выкуп старших облигаций Bank of America на $2 млрд

Досрочный выкуп старших облигаций Bank of America на $2 млрд

Американский финансовый гигант Bank of America Corporation 4 сентября 2026 года официально объявил о принятии решения провести 15 сентября 2026 года досрочный полный выкуп двух выпусков старших облигаций суммарным номинальным объемом 2.

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