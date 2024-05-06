Раздел Украины по Днепру

Выставленная в экспозиции на Поклонной горе в Москве захваченная у вооруженных сил Украины переданная из состава американской армии боевая машина пехоты M2A2 BradleyМакрон допустил отправку войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта.
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