Отпуск губернатора Артюхова начался в Крыму

Губернатор Дмитрий Артюхов начал свой отпуск с рабочих встреч и мероприятий в Крыму. Он принял участие в открытии музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе, посетил подшефную часть, где пообщался с матросами и офицерами, проходящими службу на БДК «Ямал».