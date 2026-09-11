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Мать и сын погибли при загадочных обстоятельствах в Сахалинской области

Мать и сын погибли при загадочных обстоятельствах в Сахалинской области

max.ru/Следком_Сахалин В Сахалинской области обнаружены тела женщины 1968 года рождения и ее сына 1996 года рождения.

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