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Царьград

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В Ростове ищут 58-летнего Истамкула Латипова, пропавшего 30 августа

В Ростове ищут 58-летнего Истамкула Латипова, пропавшего 30 августа

В Ростове-на-Дону разыскивают 58-летнего Истамкула Латипова, который исчез 30 августа. С этого момента о его судьбе ничего не известно.

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