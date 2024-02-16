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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

ММК увеличил поставки металлопродукции на российский рынок

ММК увеличил поставки металлопродукции на российский рынок

МАГНИТОГОРСК, 16 февраля, ФедералПресс. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) по итогам 2023 года нарастил поставки металлопродукции на российский рынок на 18 % в сравнении с предыдущим годом.

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