ММК увеличил поставки металлопродукции на российский рынок

МАГНИТОГОРСК, 16 февраля, ФедералПресс. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, Челябинская область) по итогам 2023 года нарастил поставки металлопродукции на российский рынок на 18 % в сравнении с предыдущим годом.
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