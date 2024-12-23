“Начало плодотворного сотрудничества со Square Enix”: Xl Media выпустит в России арт...

“Начало плодотворного сотрудничества со Square Enix”: Xl Media выпустит в России артбук по NieR: AutomataОтмечается, что лицензия этого артбука станет лишь началом долгого и плодотворного сотрудничества Xl Media со Square Enix — в будущем отечественных поклонников японской компании ждут и другие релизы.