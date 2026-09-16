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Секретарь Совбеза Армении: Ереван может начать закупать газ у Баку или Анкары

Секретарь Совбеза Армении: Ереван может начать закупать газ у Баку или Анкары

Ереван может начать закупать газ у Баку, Тегерана или Анкары вместо Москвы, заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян, отвечая на вопрос о возможном росте цен на российский газ.

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