Секретарь Совбеза Армении: Ереван может начать закупать газ у Баку или Анкары

Ереван может начать закупать газ у Баку, Тегерана или Анкары вместо Москвы, заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян, отвечая на вопрос о возможном росте цен на российский газ.
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